Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:72
Al-Baqarah
72
2:72
واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ٧٢
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًۭا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌۭ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢
وَإِذۡ
ﱮ
قَتَلۡتُمۡ
ﱯ
نَفۡسٗا
ﱰ
فَٱدَّٰرَٰءۡتُمۡ
ﱱ
فِيهَاۖ
ﱲﱳ
وَٱللَّهُ
ﱴ
مُخۡرِجٞ
ﱵ
مَّا
ﱶ
كُنتُمۡ
ﱷ
تَكۡتُمُونَ
ﱸ
٧٢
ﱹ
Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper. Mais Allah démasqua ce que vous dissimuliez.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.