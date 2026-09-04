Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
Il dit: “Allah dit que c’est bien une vache qui n’a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d’infirmité et dont la couleur est unie.” - Ils dirent: “Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité!” Ils l’immolèrent alors mais il s’en fallut [de peu] qu’ils ne l’eussent pas fait.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ
] فهرمووی: پهروهردگار ئهفهرمووێ: با مانگایهك بێت كه ئهوهنده كاری نهكردبێت كه زهلیل كرابێ و زۆر ماندوو شهكهت بوو بێت [
تُثِيرُ الْأَرْضَ
] بهوهی كه زهوی پێ كێڵرا بێت [
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
] یاخود ئاوی پێ هێنرابێت و زهرعاتی پێ ئاو درابێت [
مُسَلَّمَةٌ
] ئهبێت پارێزراو بێت ساغ و سهلیم بێ له ههموو عهیب و كهموكوڕیهك [
لَا شِيَةَ فِيهَا
] ئهبێت ڕهنگهكهیشی ڕهنگێكی زهردی تهواو بێت هیچ پهڵهیهك له ڕهنگی تری تیا نهبێ، یان هیچ عهیب و كهموكوڕیهكی تیا نهبێت [
قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
] وتیان: ئێستا حهقت بۆمان هێنا، كه پێشتریش موسی
صلی الله علیه وسلم
ههر حهقی هێنابوو [
فَذَبَحُوهَا
] مانگاكهیان دۆزیهوه وه سهریان ئهبڕی [
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١)
] وه نزیك بووه ههر دهستیان نهكهوێ كه ئهگهر نهیانوتایه (إن شاء الله) ئهوه ئهو مانگایهیان دهست نهئهكهوت.