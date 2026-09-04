Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:68
Al-Baqarah
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲧ
ٱدۡعُ
ﲨ
لَنَا
ﲩ
رَبَّكَ
ﲪ
يُبَيِّن
ﲫ
لَّنَا
ﲬ
مَا
ﲭ
هِيَۚ
ﲮﲯ
قَالَ
ﲰ
إِنَّهُۥ
ﲱ
يَقُولُ
ﲲ
إِنَّهَا
ﲳ
بَقَرَةٞ
ﲴ
لَّا
ﲵ
فَارِضٞ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
بِكۡرٌ
ﲸ
عَوَانُۢ
ﲹ
بَيۡنَ
ﲺ
ذَٰلِكَۖ
ﲻﲼ
فَٱفۡعَلُواْ
ﲽ
مَا
ﲾ
تُؤۡمَرُونَ
ﲿ
٦٨
ﳀ
Ils dirent: "Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise ce qu’elle doit être". - Il dit: "Certes Allah dit que c’est bien une vache, ni une vache vieillie ni vierge, d’un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu’on vous commande".
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَۚ﴾ أَيْ مَا سِنّهَا ﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿إِنَّهُۥ﴾ أَيْ اللَّه ﴿یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةࣱ لَّا فَارِضࣱ﴾ مُسِنَّة ﴿وَلَا بِكۡرٌ﴾ صَغِيرَة ﴿عَوَانُۢ﴾ نِصْف ﴿بَیۡنَ ذَ ٰلِكَۖ﴾ الْمَذْكُور مِنْ السِّنِينَ ﴿فَٱفۡعَلُوا۟ مَا تُؤۡمَرُونَ ٦٨﴾ بِهِ مِنْ ذَبْحهَا