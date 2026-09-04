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Tafsir: Al-Baqarah 2:64
Al-Baqarah
64
2:64
ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ٦٤
ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٤
ثُمَّ
ﱪ
تَوَلَّيۡتُم
ﱫ
مِّنۢ
ﱬ
بَعۡدِ
ﱭ
ذَٰلِكَۖ
ﱮﱯ
فَلَوۡلَا
ﱰ
فَضۡلُ
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
عَلَيۡكُمۡ
ﱳ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﱴ
لَكُنتُم
ﱵ
مِّنَ
ﱶ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱷ
٦٤
ﱸ
Puis vous vous en détournâtes après vos engagements, n’eût été donc la grâce d’Allah et Sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants.
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 2:64 à 2:65
О сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придерживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и Его гнева и были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, и если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке.