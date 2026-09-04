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Tafsir: Al-Baqarah 2:62
Al-Baqarah
62
2:62
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَٱلَّذِينَ
ﱄ
هَادُواْ
ﱅ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
ﱆ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
ﱇ
مَنۡ
ﱈ
ءَامَنَ
ﱉ
بِٱللَّهِ
ﱊ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱋ
ٱلۡأٓخِرِ
ﱌ
وَعَمِلَ
ﱍ
صَٰلِحٗا
ﱎ
فَلَهُمۡ
ﱏ
أَجۡرُهُمۡ
ﱐ
عِندَ
ﱑ
رَبِّهِمۡ
ﱒ
وَلَا
ﱓ
خَوۡفٌ
ﱔ
عَلَيۡهِمۡ
ﱕ
وَلَا
ﱖ
هُمۡ
ﱗ
يَحۡزَنُونَ
ﱘ
٦٢
ﱙ
Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les Sabéens, quiconque d’entre eux a cru en Allah, au Jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur; il n’éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 2:62 à 2:63
Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласно достоверному мнению, сабии - это представители одного из многочисленных христианских течений. Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиане и сабии, уверовавшие в Аллаха и в Последний день и признавшие правдивость Божьих посланников, непременно получат великую награду и окажутся в безопасности. Они не познают страха и не будут опечалены. Что же касается тех иудеев, христиан и сабиев, которые отказались уверовать в Аллаха и в Последний день, то их ожидает совершенно иная участь. Они будут охвачены страхом и опечалены. Совершенно очевидно, что это предписание распространяется на людей Писания, которые жили до начала миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку их деяния действительно можно было охарактеризовать таким образом. Из этого аята следует, что если контекст коранических аятов может подтолкнуть читателя к ошибочному выводу, то в Коране всегда находится такой аят, который разрушает ошибочные представления. Священный Коран ниспослан Господом, Которому все известно о творениях еще до того, как они возникают, Который объемлет Своей милостью все сущее. Всевышний упрекнул сынов Исраила за ослушание и порочные деяния, и в сердцах некоторых людей могло возникнуть предположение, что это порицание распространяется на всех израильтян. Поэтому Всевышний Создатель сообщил о качествах тех из них, которые не были удостоены этого порицания. А лучше всего об этом известно Аллаху! Помимо этого, в предыдущих аятах речь шла только о сынах Исраила, и некоторые люди могли ошибочно предположить, что только израильтяне были удостоены порицания Господа. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал откровение с общим смыслом, которое распространяется на все религиозные общины, дабы разъяснить людям истину и предотвратить неправильное понимание откровений. Пречист и преславен Господь, Который ниспослал в Своем писании знания, изумляющие умы творений! Затем Всеблагой и Всевышний Аллах продолжил укорять израильтян за поступки их предков и сказал: