Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
ﱺ
عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
ﲇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
Et [rappelez-vous], quand Moïse demanda de l’eau pour désaltérer son peuple, c’est alors que Nous dîmes: "Frappe le rocher avec ton bâton!" Et tout d’un coup, douze sources en jaillirent, et certes, chaque tribu sut où s’abreuver! - "Mangez et buvez de ce qu’Allah vous accorde et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ
] كاتێك كه ئاو نهبوو باران نهبوو موسی
صلی الله علیه وسلم
داوای باران بارینی له خوای گهوره كرد بۆ قهومهكهی [
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
] وتمان: ئهو گۆچانهی كه بهدهستهوهیه بیكێشه بهو بهردهدا [
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
] كه له بهردهكهی دا وهكو موعجیزهیهك دوانزه كانی لێ ههڵقوڵا لهبهر ئهوهی خۆیان دوانزه هۆز بوون [
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
] وه ههر یهكێك لهو هۆزانه شوێنی ئاو خواردنی خۆیان زانی [
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
] بخۆن و بخۆنهوه لهو ڕزقهی خوای گهوره پێی بهخشیوون: له گهزۆو باڵندهكهو لهو ئاوهی كه ههڵقوڵاوه [
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)
] بهڵام لهسهر زهویدا ئاشووب و فهساد مهنێنهوهو ئاشووب مهگێڕن.