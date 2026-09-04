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Tafsir: Al-Baqarah 2:54
Al-Baqarah
54
2:54
واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٥٤
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤
وَإِذۡ
ﱾ
قَالَ
ﱿ
مُوسَىٰ
ﲀ
لِقَوۡمِهِۦ
ﲁ
يَٰقَوۡمِ
ﲂ
إِنَّكُمۡ
ﲃ
ظَلَمۡتُمۡ
ﲄ
أَنفُسَكُم
ﲅ
بِٱتِّخَاذِكُمُ
ﲆ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲇ
فَتُوبُوٓاْ
ﲈ
إِلَىٰ
ﲉ
بَارِئِكُمۡ
ﲊ
فَٱقۡتُلُوٓاْ
ﲋ
أَنفُسَكُمۡ
ﲌ
ذَٰلِكُمۡ
ﲍ
خَيۡرٞ
ﲎ
لَّكُمۡ
ﲏ
عِندَ
ﲐ
بَارِئِكُمۡ
ﲑ
فَتَابَ
ﲒ
عَلَيۡكُمۡۚ
ﲓﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
ٱلتَّوَّابُ
ﲗ
ٱلرَّحِيمُ
ﲘ
٥٤
ﲙ
Et [rappelez-vous], lorsque Moïse dit à son peuple: “Ô mon peuple! Certes, vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en prenant le Veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur; puis, tuez donc les coupables vous-mêmes: ce serait mieux pour vous, auprès de votre Créateur!” C’est ainsi qu’Il agréa votre repentir; car c’est Lui, certes, l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ﴾ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْل ﴿یَـٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ﴾ إلَهًا ﴿فَتُوبُوۤا۟ إِلَىٰ بَارِىِٕكُمۡ﴾ خَالِقكُمْ مِنْ عِبَادَته ﴿فَٱقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ﴾ أَيْ لِيَقْتُل الْبَرِيء مِنْكُمْ الْمُجْرِم ﴿ذَ ٰلِكُمۡ﴾ الْقَتْل ﴿خَیۡرࣱ لَّكُمۡ عِندَ بَارِىِٕكُمۡ﴾ فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَة سَوْدَاء لِئَلَّا يُبْصِر بَعْضكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمهُ حَتَّى قَتَلَ مِنْكُمْ نَحْو سَبْعِينَ أَلْفًا ﴿فَتَابَ عَلَیۡكُمۡۚ﴾ قَبِلَ تَوْبَتكُمْ ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِیمُ ٥٤﴾