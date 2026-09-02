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Tafsir: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
Il dit: "Ô Adam! Informe-les de ces noms;." Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit: "Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les mystères des cieux et de la terre, et que Je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez?”
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