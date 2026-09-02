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Tafsir: Al-Baqarah 2:25
Al-Baqarah
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
أَنَّ
ﱆ
لَهُمۡ
ﱇ
جَنَّٰتٖ
ﱈ
تَجۡرِي
ﱉ
مِن
ﱊ
تَحۡتِهَا
ﱋ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﱌﱍ
كُلَّمَا
ﱎ
رُزِقُواْ
ﱏ
مِنۡهَا
ﱐ
مِن
ﱑ
ثَمَرَةٖ
ﱒ
رِّزۡقٗا
ﱓ
قَالُواْ
ﱔ
هَٰذَا
ﱕ
ٱلَّذِي
ﱖ
رُزِقۡنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
قَبۡلُۖ
ﱙﱚ
وَأُتُواْ
ﱛ
بِهِۦ
ﱜ
مُتَشَٰبِهٗاۖ
ﱝﱞ
وَلَهُمۡ
ﱟ
فِيهَآ
ﱠ
أَزۡوَٰجٞ
ﱡ
مُّطَهَّرَةٞۖ
ﱢﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِيهَا
ﱥ
خَٰلِدُونَ
ﱦ
٢٥
ﱧ
Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins ils diront: "C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant". Or c’est quelque chose de semblable (seulement dans la forme); ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement.
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﴿وَبَشِّرِ﴾ أَخْبِرْ ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟﴾ صَدَّقُوا بِاَللَّهِ ﴿وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ مِنْ الْفُرُوض وَالنَّوَافِل ﴿أَنَّ﴾ أَيْ بِأَنَّ ﴿لَهُمۡ جَنَّـٰتࣲ﴾ حَدَائِق ذَات أَشْجَار وَمَسَاكِن ﴿تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا﴾ أَيْ تَحْت أَشْجَارهَا وَقُصُورهَا ﴿ٱلۡأَنۡهَـٰرُۖ﴾ أَيْ الْمِيَاه فِيهَا وَالنَّهْر الْمَوْضِع الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاء لِأَنَّ الْمَاء يَنْهَرهُ أَيْ يَحْفِرهُ وَإِسْنَاد الْجَرْي إلَيْهِ مَجَاز ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنۡهَا﴾ أُطْعِمُوا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّات ﴿مِن ثَمَرَةࣲ رِّزۡقࣰا قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِی﴾ أَيْ مِثْل مَا ﴿رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ﴾ أَيْ قَبْله فِي الْجَنَّة لِتَشَابُهِ ثِمَارهَا بِقَرِينَةِ ﴿وَأُتُوا۟ بِهِۦ﴾ أَيْ جِيئُوا بِالرِّزْقِ ﴿مُتَشَـٰبِهࣰاۖ﴾ يُشْبِه بَعْضه بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِف طَعْمًا ﴿وَلَهُمۡ فِیهَاۤ أَزۡوَ ٰجࣱ﴾ مِنْ الْحُور وَغَيْرهَا ﴿مُّطَهَّرَةࣱۖ﴾ مِنْ الْحَيْض وَكُلّ قَذَر ﴿وَهُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥﴾ مَاكِثُونَ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُود لَمَّا ضَرَبَ اللَّه الْمَثَل بِالذُّبَابِ فِي قَوْله {وَإِن یَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَیۡـࣰٔا} وَالْعَنْكَبُوت فِي قَوْله {كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ} مَا أَرَادَ اللَّه بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاء الْخَسِيسَة فَأَنْزَلَ اللَّه