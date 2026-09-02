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Tafsir: Al-Baqarah 2:17
Al-Baqarah
17
2:17
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ١٧
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًۭا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ لَّا يُبْصِرُونَ ١٧
مَثَلُهُمۡ
ﱁ
كَمَثَلِ
ﱂ
ٱلَّذِي
ﱃ
ٱسۡتَوۡقَدَ
ﱄ
نَارٗا
ﱅ
فَلَمَّآ
ﱆ
أَضَآءَتۡ
ﱇ
مَا
ﱈ
حَوۡلَهُۥ
ﱉ
ذَهَبَ
ﱊ
ٱللَّهُ
ﱋ
بِنُورِهِمۡ
ﱌ
وَتَرَكَهُمۡ
ﱍ
فِي
ﱎ
ظُلُمَٰتٖ
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُبۡصِرُونَ
ﱑ
١٧
ﱒ
Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu; puis quand le feu a illuminé tout à l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien.
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