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Tafsir: Al-Baqarah 2:15
Al-Baqarah
15
2:15
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
ٱللَّهُ
ﲻ
يَسۡتَهۡزِئُ
ﲼ
بِهِمۡ
ﲽ
وَيَمُدُّهُمۡ
ﲾ
فِي
ﲿ
طُغۡيَٰنِهِمۡ
ﳀ
يَعۡمَهُونَ
ﳁ
١٥
ﳂ
C’est Allah qui Se moque d’eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement.
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Tafseer Jalalayn
﴿ٱللَّهُ یَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ﴾ يُجَازِيهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ ﴿وَیَمُدُّهُمۡ﴾ يُمْهِلهُمْ ﴿فِی طُغۡیَـٰنِهِمۡ﴾ بِتَجَاوُزِهِمْ الْحَدّ فِي الْكُفْر ﴿یَعۡمَهُونَ ١٥﴾ يَتَرَدَّدُونَ تَحَيُّرًا حَال