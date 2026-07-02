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Al-Ma'idah
109
5:109
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩
۞ يَوۡمَ
يَجۡمَعُ
ٱللَّهُ
ٱلرُّسُلَ
فَيَقُولُ
مَاذَآ
أُجِبۡتُمۡۖ
قَالُواْ
لَا
عِلۡمَ
لَنَآۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
عَلَّٰمُ
ٱلۡغُيُوبِ
١٠٩
(Rappelle-toi) le jour où Allah rassemblera (tous) les Messagers, et qu’Il dira: “Que vous a-t-on répondu? ” Ils diront: “Nous n’avons aucun savoir: c’est Toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.”
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Tafseer Jalalayn
اذكر ﴿یَوۡمَ یَجۡمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ﴾ هُوَ يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَیَقُولُ﴾ لَهُمْ تَوْبِيخًا لِقَوْمِهِمْ ﴿مَاذَاۤ﴾ أَيْ الَّذِي ﴿أُجِبۡتُمۡۖ﴾ بِهِ حِين دَعَوْتُمْ إلَى التَّوْحِيد ﴿قَالُوا۟ لَا عِلۡمَ لَنَاۤۖ﴾ بِذَلِكَ ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُیُوبِ ١٠٩﴾ مَا غَابَ عَنْ الْعِبَاد وَذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمه لِشِدَّةِ هَوْل يَوْم الْقِيَامَة وَفَزَعهمْ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عَلَى أُمَمهمْ لَمَّا يَسْكُنُونَ