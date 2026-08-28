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Tafsir: An-Naba' 78:1
An-Naba'
1
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ?
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العربية
Tafsir Muyassar
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضاً؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.