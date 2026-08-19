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تفسیر: Sad ۵۵:۳۸
Sad
۵۵
۵۵:۳۸
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
این (پاداش پرهیزگاران) است، و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشتگاه است.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥)
] بهڵام بۆ ئهو كهسانهیشی كه سهركهشیان كردووهو سنووری خوای گهورهیان بهزاندووه بهتاوان خراپترین گهڕانهوهیان بۆ ههیه كه ئاگری دۆزهخه.