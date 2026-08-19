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تفسیر: Sad ۵۲:۳۸
Sad
۵۲
۵۲:۳۸
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
و نزد آنان (همسرانی) فرو هشته چشم همسال (که تنها به شوهران خود نظر دارند) است.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢)
] وه حۆریشیان ههیه كه چاویان كورت كردۆتهوه لهسهر مێردهكانیان جگه لهوان تهماشای كهسی تر ناكهن (أَتْرَابٌ) واته: هاوتهمهنن لهگهڵ مێردهكانیان.