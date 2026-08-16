وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: An-Naml ۶۲:۲۷
An-Naml
۶۲
۶۲:۲۷
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
يُجِيبُ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
إِذَا
دَعَاهُ
وَيَكۡشِفُ
ٱلسُّوٓءَ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
خُلَفَآءَ
ٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قَلِيلٗا
مَّا
تَذَكَّرُونَ
٦٢
(آیا این بتها بهترند) یا کسیکه (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت میکند؛ چون او را بخواند، و گرفتاری را بر طرف میسازد، و شما را جانشینان زمین قرار میدهد، آیا معبودی دیگری با الله است؟! چه اندک پند میگیرید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Кто способен удовлетворить мольбу нуждающегося, который опечален заботами? Кто может облегчить человеку решение сложных задач, избавить его от несчастий и отвести от него зло? Вне всякого сомнения, на это способен только Всевышний Аллах. Кто делает вас на земле наследниками? Кто помогает вам пользоваться земными благами, одаряет вас пропитанием и щедротами, передает вам по наследству достояние ваших предков, после чего передает ваше достояние в пользование вашим потомкам? Разве все это совершает некое божество, которому многобожники поклоняются наряду с Аллахом? О нет! Делами Вселенной правит только Всевышний Аллах, и многобожники прекрасно знают об этом. Когда их постигает несчастье, они искренне обращаются за помощью к одному Аллаху, потому что твердо убеждены в том, что только Аллах способен предотвратить или отвратить беды и несчастья. Как же мало вы размышляете над происходящими вокруг вас событиями и явлениями!! Если бы вы чаще призадумывались над ними, то познали бы истинную суть происходящего и встали бы на прямой путь. Однако вы пренебрегаете знамениями своего Господа и отворачиваетесь от них, и поэтому вы не способны найти верное руководство и последовать прямым путем.