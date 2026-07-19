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An-Najm
۲۰
۲۰:۵۳
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
و «منات» (بت) سومی بیارزش را؟.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠)
] وە (مَنَاة) یشیان هەبووە كە سێیەم بتیان بووە لە نێوان مەككەو مەدینەدا بووە, (خوزاعەو ئەوس و خەزرەج) پەرستوویانە، وە پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم لە فەتحی مەككەدا ئیمامی عەلی ناردووەو ڕووخاندوویەتی .