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تفسیر: Al-Baqarah ۵۱:۲
Al-Baqarah
۵۱
۵۱:۲
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٥١
وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۭ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ ٥١
وَإِذۡ
ﱠ
وَٰعَدۡنَا
ﱡ
مُوسَىٰٓ
ﱢ
أَرۡبَعِينَ
ﱣ
لَيۡلَةٗ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
ٱتَّخَذۡتُمُ
ﱦ
ٱلۡعِجۡلَ
ﱧ
مِنۢ
ﱨ
بَعۡدِهِۦ
ﱩ
وَأَنتُمۡ
ﱪ
ظَٰلِمُونَ
ﱫ
٥١
ﱬ
و (به یاد آورید) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را (به پرستش) گرفتید، در حالیکه ستمکار بودید.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
] وه كاتێك ئێمه بهڵێنمان به موسی دا كه چل شهو بێته سهر كێوی (طور) و خوای گهوره خۆی قسهی لهگهڵدا بكات و وهحی بۆ بنێرێ [
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١)
] پاشان ئێوه له دوای ئهوه ههستان گوێرهكهیهكتان پهرست كه زوڵمتان له نهفسی خۆتان كرد به هاوهڵ دانان بۆ خوای گهوره.