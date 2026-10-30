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Lista de suras
Sura
Juz
Orden de revelación
Ordenar por:
Ascendente
1
Al-Fátiha
La Apertura
7 Aleyas
2
Al-Báqara
La Vaca
286 Aleyas
3
Al-Imrán
La Familia de Imrán
200 Aleyas
4
An-Nisá
Las mujeres
176 Aleyas
5
Al-Máida
La Mesa Servida
120 Aleyas
6
Al-An’ám
El Ganado
165 Aleyas
7
Al-A’ráf
Los Lugares Elevados
206 Aleyas
8
Al-Anfál
El Botín de Guerra
75 Aleyas
9
At-Táuba
El Arrepentimiento
129 Aleyas
10
Yúnus
Jonás (El Profeta)
109 Aleyas
11
Húd
Hud (Profeta Hud)
123 Aleyas
12
Yúsuf
José
111 Aleyas
13
Ar-Ra’d
El Trueno
43 Aleyas
14
Ibrahím
Abraham
52 Aleyas
15
Al-Híjr
El Tramo Rocoso
99 Aleyas
16
An-Náhl
Las Abejas
128 Aleyas
17
Al-Isrá
El Viaje Nocturno
111 Aleyas
18
Al-Káhf
La Cueva
110 Aleyas
19
Máriam
María
98 Aleyas
20
Tá-Há
Ta’ Ha’
135 Aleyas
21
Al-Anbiyá
Los Profetas
112 Aleyas
22
Al-Háy
La Peregrinación
78 Aleyas
23
Al-Múminún
Los Creyentes
118 Aleyas
24
An-Núr
La Luz
64 Aleyas
25
Al-Furqán
El Criterio
77 Aleyas
26
Ash-Shuará
Los Poetas
227 Aleyas
27
An-Náml
Las Hormigas
93 Aleyas
28
Al-Qásas
Los Relatos
88 Aleyas
29
Al-Ánkabút
La Araña
69 Aleyas
30
Ar-Rúm
Los Romanos
60 Aleyas
31
Luqmán
Luqmán
34 Aleyas
32
As-Sáyda
La Prosternacion
30 Aleyas
33
Al-Ahzáb
Los Confederados (Los Partidos)
73 Aleyas
34
Sábá'
Saba
54 Aleyas
35
Fátir
El Originador
45 Aleyas
36
Yá-Sín
Ya-Sin
83 Aleyas
37
As-Sáffat
Las Filas (ordenadas)
182 Aleyas
38
Sád
(La Letra) Ṣad
88 Aleyas
39
Az-Zúmar
Los Grupos
75 Aleyas
40
Gáfir
El Perdonador
85 Aleyas
41
Fussílat
(Las cosas) Explicadas en Detalle
54 Aleyas
42
Ash-Shurá
La Consulta
53 Aleyas
43
Az-Zújruf
Los Adornos
89 Aleyas
44
Ad-Duján
El Humo
59 Aleyas
45
Al-Yáziya
La Arrodillada
37 Aleyas
46
Al-Ahqáf
Las Dunas (Región de Arenas)
35 Aleyas
47
Mujámmad
(El Profeta) Muhammad
38 Aleyas
48
Al-Fát(h)
La Victoria (La Conquista)
29 Aleyas
49
Al-Húyurát
Las Habitaciones
18 Aleyas
50
Qáf
(La Letra) Qāf
45 Aleyas
51
Ad-Dzáriyát
Los Vientos Aventadores
60 Aleyas
52
At-Túr
El Monte
49 Aleyas
53
An-Náyam
La Estrella
62 Aleyas
54
Al-Qámar
La Luna
55 Aleyas
55
Ar-Rahmán
El Misericordioso
78 Aleyas
56
Al-Wáqi’a
El Acontecimiento (El Suceso)
96 Aleyas
57
Al-Hadíd
El Hierro
29 Aleyas
58
Al-Muyádila
La Discutidora (La Pleitista)
22 Aleyas
59
Al-Hashr
El Exilio
24 Aleyas
60
Al-Mumtájana
La Examinada
13 Aleyas
61
As-Saff
Las Filas (Las Hileras)
14 Aleyas
62
Al-Yumua
El Viernes
11 Aleyas
63
Al-Munáfiqún
Los Hipócritas
11 Aleyas
64
At-Tagábon
La Privación
18 Aleyas
65
At-Talák
El Divorcio
12 Aleyas
66
At-Tahrím
La Prohibición
12 Aleyas
67
Al-Múlk
La Soberanía (El Reino)
30 Aleyas
68
Al-Qálam
La Pluma
52 Aleyas
69
Al-Háqqa
La Verdad Ineludible (La Inevitable)
52 Aleyas
70
Al-Ma’áriy
Las Ascensiones
44 Aleyas
71
Núh
Noé
28 Aleyas
72
Al-Yinn
Los Genios (Los Jinn)
28 Aleyas
73
Al-Muzámmil
El Arropado (El Envuelto)
20 Aleyas
74
Al-Mudázir
El Cubierto (El Arropado)
56 Aleyas
75
Al-Qiyáma
La Resurrección
40 Aleyas
76
Al-Insán
El Hombre (La Humanidad)
31 Aleyas
77
Al-Mursalát
Las Enviadas (Mensajeras)
50 Aleyas
78
An-Nabá
La Noticia (El Gran Anuncio)
40 Aleyas
79
An-Názi’at
Las Desgarradoras (Las que Arrancan)
46 Aleyas
80
‘Abasa
(Él) frunció el ceño
42 Aleyas
81
At-Takwír
El Arrollamiento
29 Aleyas
82
Al-Infitár
La Hendidura
19 Aleyas
83
Al-Mutaffifín
Los Defraudadores
36 Aleyas
84
Al-Inshiqák
La Grieta (La Ruptura)
25 Aleyas
85
Al-Burúy
Las Constelaciones
22 Aleyas
86
At-Táriq
El Astro Nocturno (El Llamador)
17 Aleyas
87
Al-A’lá
El Altísimo
19 Aleyas
88
Al-Ghashiya
La que Envuelve (La Cobertura)
26 Aleyas
89
Al-Fáyr
El Alba
30 Aleyas
90
Al-Bálad
La Ciudad
20 Aleyas
91
Ash-Sháms
El Sol
15 Aleyas
92
Al-Láyl
La Noche
21 Aleyas
93
Ad-Duhá
La Mañana Clara
11 Aleyas
94
Ash-Shárh
La Apertura (El Desahogo)
8 Aleyas
95
At-Tín
El Higo
8 Aleyas
96
Al-Álaq
El Coágulo (La Adherencia)
19 Aleyas
97
Al-Qádr
El Decreto (La Noche del Destino/Poder)
5 Aleyas
98
Al-Báyyina
La Prueba Evidente
8 Aleyas
99
Az-Zálzala
El Terremoto (La Sacudida)
8 Aleyas
100
Al-Ádiyát
Los Corceles (Los que galopan)
11 Aleyas
101
Al-Qári’a
El Gran Acontecimiento (El Golpe)
11 Aleyas
102
At-Takázur
La Rivalidad por el Aumento Mundano
8 Aleyas
103
Al-Ásr
El Tiempo
3 Aleyas
104
Al-Húmaza
El Calumniador (El Difamador)
9 Aleyas
105
Al-Fíl
El Elefante
5 Aleyas
106
Quráish
(La tribu de) Quraish
4 Aleyas
107
Al-Máun
La Ayuda Pequeña (La Caridad)
7 Aleyas
108
Al-Káuzar
La Abundancia de Bondad
3 Aleyas
109
Al-Káfirún
Los Incrédulos (Los Negadores)
6 Aleyas
110
An-Násr
El Socorro
3 Aleyas
111
Al-Másad
Las Fibras de Palmera
5 Aleyas
112
Al-Ij'lás
La Sinceridad (La Declaración de la Unidad de Dios)
4 Aleyas
113
Al-Fálaq
El Alba (El Amanecer)
5 Aleyas
114
An-Nás
La Gente (La Humanidad)
6 Aleyas