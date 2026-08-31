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78. An-Nabá

La Noticia (El Gran Anuncio)

información
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

¿Sobre qué se preguntan unos a otros?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.