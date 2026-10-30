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তাফসির

ভাষা ও লেখক অনুসারে কুরআনের তাফসির অন্বেষণ করুন।

Arabic

৯ তাফসির
Tafseer JalalaynArabic Tanweer TafseerMuhammad al-Tahir ibn Ashurতাফসীর ইবনে কাছীরHafiz Ibn KathirTafsir al-TabariTabariالسعدي Al-Sa'diSaddiTafsir MuyassarالمیسرAl-Tafsir al-Wasit (Tantawi)WaseetAl-QurtubiQurtubiTafseer Al-BaghawiBaghawy

Bengali

৪ তাফসির
Tafsir Fathul MajidAbdulRahman Bin Hasan Al-AlshaikhTafseer ibn KathirTawheed PublicationTafsir Abu Bakr ZakariaKing Fahd Quran Printing ComplexTafsir Ahsanul BayaanBayaan Foundation

English

৩ তাফসির
তাফসীর ইবনে কাছীরHafiz Ibn KathirMa'arif al-Qur'anMufti Muhammad ShafiTazkirul QuranMaulana Wahid Uddin Khan

Kurdish

১ তাফসির
Rebar Kurdish TafsirRebar Kurdish Tafsir

Russian

১ তাফসির
Al-Sa'diSaddi

Swahili

১ তাফসির
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir KhamisDr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis

Urdu

৪ তাফসির
Bayan ul QuranDr. Israr AhmadTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirFi Zilal al-QuranSayyid Ibrahim QutbTazkir ul QuranMaulana Wahid Uddin Khan