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তাফসির
ভাষা ও লেখক অনুসারে কুরআনের তাফসির অন্বেষণ করুন।
অনুসন্ধান তাফসির
সব
২৩
Arabic
৯
Bengali
৪
English
৩
Kurdish
১
Russian
১
Swahili
১
Urdu
৪
Arabic
৯ তাফসির
Tafseer Jalalayn
Arabic Tanweer Tafseer
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
তাফসীর ইবনে কাছীর
Hafiz Ibn Kathir
Tafsir al-Tabari
Tabari
السعدي Al-Sa'di
Saddi
Tafsir Muyassar
المیسر
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Waseet
Al-Qurtubi
Qurtubi
Tafseer Al-Baghawi
Baghawy
Bengali
৪ তাফসির
Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
Tafseer ibn Kathir
Tawheed Publication
Tafsir Abu Bakr Zakaria
King Fahd Quran Printing Complex
Tafsir Ahsanul Bayaan
Bayaan Foundation
English
৩ তাফসির
তাফসীর ইবনে কাছীর
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
১ তাফসির
Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
১ তাফসির
Al-Sa'di
Saddi
Swahili
১ তাফসির
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
৪ তাফসির
Bayan ul Quran
Dr. Israr Ahmad
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Fi Zilal al-Quran
Sayyid Ibrahim Qutb
Tazkir ul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan