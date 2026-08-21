قُلْ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
مُنْذِرٌ ۖۗ
وَّمَا
مِنْ
اِلٰهٍ
اِلَّا
اللّٰهُ
الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ
۟ۚ
বল- আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী, সার্বভৌম অপ্রতিরোধ্য এক ও একক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
বল, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র[১] এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী।
[১] অর্থাৎ, তোমরা যা ধারণা করছ, আমি তা নই। আসলে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর গজব থেকে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।
বল, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র[১] এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী।
[১] অর্থাৎ, তোমরা যা ধারণা করছ, আমি তা নই। আসলে আমি তো…