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তাফসির: Sad ৩৮:৫৭
Sad
৫৭
৩৮:৫৭
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هٰذَا ۙ
فَلْیَذُوْقُوْهُ
حَمِیْمٌ
وَّغَسَّاقٌ
۟ۙ
সত্য বটে, এসব (আল্লাহদ্রোহীদের জন্য), কাজেই সেখানে তারা পান করুক ফুটন্ত পানি ও রক্ত পুঁজ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
38:56 38:57 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!