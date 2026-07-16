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Sad
৩৭
৩৮:৩৭
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَالشَّیٰطِیْنَ
كُلَّ
بَنَّآءٍ
وَّغَوَّاصٍ
۟ۙ
আর শয়ত্বানদেরকেও (তার বশীভূত করে দিলাম), সব ছিল নির্মাতা ও ডুবুরী।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلشَّیَـٰطِینَ كُلَّ بَنَّاۤءࣲ﴾ يَبْنِي الْأَبْنِيَة الْعَجِيبَة ﴿وَغَوَّاصࣲ ٣٧﴾ فِي الْبَحْر يَسْتَخْرِج اللُّؤْلُؤ