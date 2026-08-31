প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
১৮:৭৫
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥

۟

সে বলল, ‘আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কক্ষনো ধৈর্য ধরতে পারবেন না?’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন