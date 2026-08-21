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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৮
Az-Zumar
২৮
৩৯:২৮
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرْاٰنًا
عَرَبِیًّا
غَیْرَ
ذِیْ
عِوَجٍ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, এতে নেই কোন বক্রতা (পেচানো কথা), যাতে তারা (অন্যায় অপকর্ম হতে) বেঁচে চলতে পারে।
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Al-Sa'di
Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл - доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: «Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем неправды, и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжких мучений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния» (18:1–2). Затем Всевышний Аллах отметил, что Он ниспослал правдивый арабский Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это Он сделал для того, чтобы люди устрашились Всевышнего Господа.