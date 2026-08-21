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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৬
Az-Zumar
২৬
৩৯:২৬
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَاَذَاقَهُمُ
اللّٰهُ
الْخِزْیَ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۚ
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟
কাজেই আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগিতেই লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করালেন। আর অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি সবচেয়ে কঠিন। তারা যদি জানত!
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед всеми творениями. А наказание Последней жизни будет еще суровее. О неверующие и многобожники! Остерегайтесь упорствовать в своем неверии, дабы вас не постигло возмездие, которое постигло ваших предшественников.