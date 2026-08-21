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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৪
Az-Zumar
২৪
৩৯:২৪
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
اَفَمَنْ
یَّتَّقِیْ
بِوَجْهِهٖ
سُوْٓءَ
الْعَذَابِ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ ؕ
وَقِیْلَ
لِلظّٰلِمِیْنَ
ذُوْقُوْا
مَا
كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ
۟
ক্বিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি তার (হাত পা বাঁধা থাকার কারণে) মুখমন্ডলের সাহায্যে ভয়ানক ‘আযাবের আঘাত ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে এসব থেকে নিরাপদ)? যালিমদেরকে বলা হবে- তোমরা যা অর্জন করেছ তার স্বাদ গ্রহণ কর।
তাফসির
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কিরাত
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Al-Sa'di
Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверовать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедливо обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобретали!» Это - слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.