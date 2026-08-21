الَّذِیْنَ
یَسْتَمِعُوْنَ
الْقَوْلَ
فَیَتَّبِعُوْنَ
اَحْسَنَهٗ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدٰىهُمُ
اللّٰهُ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمْ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟
যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে আর এর উত্তমগুলো মেনে চলে। ওরাই হল তারা আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন আর ওরাই হল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম[১] তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। [২]
[১] أَحْسَنُ (উত্তম) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কথাকে বুঝানো হয়েছে। অথবা বিধি-বিধানের মধ্যে সব থেকে উত্তম বিধানকে, অথবা বাধ্যবাধকতামূলক ও অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মের মধ্যে বাধ…
যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম[১] তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। [২]
[১] أَحْسَنُ (উত্তম)…