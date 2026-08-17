An-Naml 27:93 وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
পাতা ৩৪৬ · জুজ ২০
وَقُلِ
الْحَمْدُ
لِلّٰهِ
سَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ
فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟۠
আর বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনগুলো দেখাবেন আর তা তোমরা চিনতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার পালনকর্তা অমনোযোগী নন।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,[১] তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।[২] আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।’ [৩]
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বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,[১] তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।[২] আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত ন…