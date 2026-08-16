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তাফসির: An-Naml ২৭:৬০
An-Naml
৬০
২৭:৬০
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
اَمَّنْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ
لَكُمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
مَآءً ۚ
فَاَنْۢبَتْنَا
بِهٖ
حَدَآىِٕقَ
ذَاتَ
بَهْجَةٍ ۚ
مَا
كَانَ
لَكُمْ
اَنْ
تُنْۢبِتُوْا
شَجَرَهَا ؕ
ءَاِلٰهٌ
مَّعَ
اللّٰهِ ؕ
بَلْ
هُمْ
قَوْمٌ
یَّعْدِلُوْنَ
۟ؕ
নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যানরাজি উদগত করি, তার বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এক ন্যায়-বিচ্যুত সম্প্রদায়।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
{پهروهردگارێتى خواى گهوره } [
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
] ئایا بۆ خوایهك ناپهرستن به تاك و تهنها كه ئاسمانهكان و زهوی دروست كردووه ئهوهنده بهتوانایه [
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] وه له ئاسمانیشهوه بارانی بۆ دابهزاندوون [
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
] وه بههۆی ئهو بارانهوه جۆرهها باخ و باخاتى زۆر جوانمان بۆ ڕواندوون كه ههر كهسێك سهیری بكات سهرسام ئهبێ له جوانیدا [
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا
] كه ئهگهر خوای گهوره نهیڕواندایه ئێوه بۆتان نهبوو نهتانئهتوانی بهبێ ویستی خوای گهوره بیڕوێنن چونكه ئێوه بێ دهسهڵاتن [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم ههموو شتانه ئهكات خوایهكی تر ههیه شایهنی پهرستن بێ كه ئێوه بیپهرستن و بیكهنه شهریك بۆ خوا؟، بێگومان نهخێر [
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠)
] بهڵكو ئهمانه كهسانێكن له حهق لائهدهن بۆ باتڵ، یاخود ئهو خوا پوچهڵانه یهكسان ئهكهن به خوای گهوره.