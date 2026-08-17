Al-Qasas 28:11 وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
পাতা ৩৪৮ · জুজ ২০
وَقَالَتْ
لِاُخْتِهٖ
قُصِّیْهِ ؗ
فَبَصُرَتْ
بِهٖ
عَنْ
جُنُبٍ
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
মূসার মা মূসার বোনকে বলল- ‘তার পিছনে পিছনে যাও।’ সে দূর থেকে তাকে দেখছিল কিন্তু তারা টের পায়নি।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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সে মূসার ভগিনীকে[১] বলল, ‘এর পিছনে পিছনে যাও।’ সুতরাং সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। [২]
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[২] অতএব তিনি নদীর ধারে ধারে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। পরি…
সে মূসার ভগিনীকে[১] বলল, ‘এর পিছনে পিছনে যাও।’ সুতরাং সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। [২]
[১] মূসা (আঃ)-এর ভগ্নির নাম ছিল মারয়্যাম বিন্ত…