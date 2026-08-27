Al-Mursalat 77:23 فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
فَقَدَرْنَا ۖۗ
فَنِعْمَ
الْقٰدِرُوْنَ
۟
অতঃপর আমি তাকে গঠন করেছি সুসামঞ্জস্যপূর্ণরূপে, আমি কতই না উত্তম ক্ষমতার অধিকারী!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, [১] আমি কত সুনিপুণ স্রষ্টা!
[১] অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে তার দৈহিক গঠন-বিন্যাসের ব্যাপারে সঠিক অনুমান করে নিয়েছি যে, উভয় চোখ, উভয় হাত, উভয় পা এবং উভয় কানের মধ্যে ও অন্যান্য আরো অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক কতটা ব্যবধান থাকা উচিত। (কোথায় কোন্ অঙ্গ রাখা উচিত।)
আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, [১] আমি কত সুনিপুণ স্রষ্টা!
[১] অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে তার দৈহিক গঠন-বিন্যাসের ব্যাপারে সঠিক অনুমান করে নিয়েছি যে, উভয় চোখ, উভ…