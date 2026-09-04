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তাফসির: Al-Baqarah ২:৬১
Al-Baqarah
৬১
২:৬১
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثايها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٦١
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًۭا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٦١
وَاِذْ
قُلْتُمْ
یٰمُوْسٰی
لَنْ
نَّصْبِرَ
عَلٰی
طَعَامٍ
وَّاحِدٍ
فَادْعُ
لَنَا
رَبَّكَ
یُخْرِجْ
لَنَا
مِمَّا
تُنْۢبِتُ
الْاَرْضُ
مِنْ
بَقْلِهَا
وَقِثَّآىِٕهَا
وَفُوْمِهَا
وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا ؕ
قَالَ
اَتَسْتَبْدِلُوْنَ
الَّذِیْ
هُوَ
اَدْنٰی
بِالَّذِیْ
هُوَ
خَیْرٌ ؕ
اِهْبِطُوْا
مِصْرًا
فَاِنَّ
لَكُمْ
مَّا
سَاَلْتُمْ ؕ
وَضُرِبَتْ
عَلَیْهِمُ
الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ ۗ
وَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ
مِّنَ
اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا
یَكْفُرُوْنَ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
وَیَقْتُلُوْنَ
النَّبِیّٖنَ
بِغَیْرِ
الْحَقِّ ؕ
ذٰلِكَ
بِمَا
عَصَوْا
وَّكَانُوْا
یَعْتَدُوْنَ
۟۠
স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, ‘হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কক্ষনো ধৈর্য ধারণ করব না, কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দু‘আ কর, তিনি যেন ভূমি হতে উৎপাদিত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন’। মূসা বললঃ ‘তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও, তবে কোন নগরে প্রবেশ কর; তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে’ এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের কশাঘাত করা হল ও তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।
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Al-Sa'di
Сыны Исраила сочли ничтожными милости Аллаха и высказали Мусе свое недовольство. Они сказали: «Мы не можем всегда питаться однообразной пищей. Попроси своего Господа, чтобы Он взрастил для нас овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук!» Израильтянам ниспосылалось несколько продуктов питания, однако это повторялось каждый день, и им захотелось отведать овощей, огурцов, чеснока, чечевицы, лука. Под овощами (бакл) подразумеваются все растения, которые не имеют ствола. Остальные упомянутые растения хорошо известны. Муса сказал: «Неужели вы просите заменить манну и перепелов на то, что хуже них? Вам не подобает поступать так, поскольку названные вами продукты вы можете найти в любом городе. Аллах одарил вас самыми полезными и лучшими продуктами питания. Почему же вы просите заменить их другими?» Поведение израильтян свидетельствовало о недостатке их терпения и их пренебрежении велениями Аллаха и Божьими милостями, и заслуженное ими наказание соответствовало роду совершенных ими злодеяний. Их постигли унижение и бедность - их внешний облик олицетворял унижение, а их сердца были поражены духовной нищетой. Они не чувствовали себя могущественными и не имели высоких устремлений. Напротив, их духовный облик был жалок, а устремления - ничтожны. Они не приобрели ничего, кроме гнева Аллаха. Как же скверно их приобретение! Как же отвратительно их положение! Божий гнев обрушился на них за то, что они отвергли знамения Аллаха, каждое из которых подтверждает истину и разъясняет ее. Они отказались уверовать в них и навлекли на себя гнев Аллаха. А наряду с этим, они несправедливо убивали пророков. Совершенно очевидно, что убийство пророков не может быть справедливым поступком. Несмотря на это, Всевышний Аллах назвал этот поступок несправедливым, дабы подчеркнуть тяжесть их преступления, дабы никто не подумал, что они поступали так по причине своего невежества или неосведомленности. Они совершали эти преступления потому, что хотели ослушаться Аллаха и посягать на права Его рабов. Одни грехи всегда влекут за собой другие, и если человек небрежно относится к выполнению своих обязанностей, то поначалу он совершает малые грехи, но впоследствии они превращаются в ересь, неверие и другие тяжкие преступления. Упаси нас Аллах от подобного несчастья! Следует знать, что эти аяты обращены к сынам Исраила, которые жили во времена ниспослания Священного Корана. Аллах укорял их за грехи, которые совершали их предки, однако в этом заключается великая мудрость. Во-первых, сыны Исраила бахвалились и заявляли, что своими качествами они превосходят Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульман, которые уверовали вместе с ним. Аллах же напомнил им о качествах их предков, судьба которых им была прекрасно известна, дабы каждому человеку стало ясно, что в прошлом израильтяне не обладали должным терпением и высокой нравственностью и не совершали достойных поступков. И если предки израильтян, которые считались самыми достойными и праведными людьми, обладали такими качествами, то что можно было предположить об израильтянах, которые были современниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?! Во-вторых, милость, оказанная Аллахом первым поколениям израильтян, распространялась на их последующие поколения, поскольку милость, оказанная отцу, всегда распространяется на сыновей. Аллах напомнил сынам Исраила об этих милостях, поскольку они распространялись на все поколения этого народа. В-третьих, обвинение в прегрешениях, которые совершали предки израильтян, свидетельствует о том, что представители религиозной общины всегда действуют вместе и оказывают друг другу поддержку, даже если они живут в разные времена. Если одни из них совершают какой-либо поступок, то его плоды достаются всем представителям этой общины. Если одни из них творят добро, то оно приносит пользу каждому из них; и если одни из них совершают дурные поступки, то это также вредит каждому из них. В-четвертых, большинство сынов Исраила не порицало своих предков за совершенные прегрешения, и если человек доволен преступлением, то он становится его соучастником. Существуют и другие объяснения подобному обращению Аллаха к израильтянам, жившим во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые известны Ему одному.