Al-Baqarah 2:53 واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
পাতা ৭ · জুজ ১
وَاِذْ
اٰتَیْنَا
مُوْسَی
الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ
۟
স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথ অবলম্বন কর।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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