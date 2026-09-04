প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Al-Baqarah 2:45 واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥

পাতা · জুজ

وَاسْتَعِیْنُوْا
بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا
لَكَبِیْرَةٌ
اِلَّا
عَلَی
الْخٰشِعِیْنَ
۟ۙ
তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (১) এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (২)

(১) ধৈর্য এবং নামায প্রত্যেক আল্লাহভীরু লোকের বড় হাতিয়ার। নামাযের মাধ্যমে একজন মু'মিনের সম্পর্ক মহান আল্লাহর সাথে বলিষ্ঠ হয়। এরই দ্বারা সে আল্লাহর নিকট থেকে শক্তি ও সাহায্য লাভ করে। ধৈর্যের

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (১) এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (২)

(১) ধৈর্য এবং নামায প্রত্যেক আল্লাহভীরু

আরও তাফসির
Notes placeholders