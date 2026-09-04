Al-Baqarah 2:45 واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
পাতা ৭ · জুজ ১
وَاسْتَعِیْنُوْا
بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا
لَكَبِیْرَةٌ
اِلَّا
عَلَی
الْخٰشِعِیْنَ
۟ۙ
তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (১) এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (২)
(১) ধৈর্য এবং নামায প্রত্যেক আল্লাহভীরু…