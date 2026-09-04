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তাফসির: Al-Baqarah ২:৪৪
Al-Baqarah
৪৪
২:৪৪
۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
اَتَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ
بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ
وَاَنْتُمْ
تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?
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Al-Sa'di
2:44 2:45 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если человек призывает окружающих творить добро, тогда как сам не делает этого, или если он предостерегает других от ослушания, тогда как сам грешит, то он является неразумным и невежественным, особенно, если он поступает так сознательно. Такой человек знает истину и не получит возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Этот аят ниспослан о сынах Исраила, однако его смысл является общим и распространяется на всех людей. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете» (61:2–3). Из этих откровений не следует, что если человек не выполняет предписаний Аллаха, то он не должен призывать людей к одобряемому и удерживать их от предосудительного. Они лишь порицают тех, кто не выполняет эти обязательные предписания. Хорошо известно, что каждый обязан призывать к добру и удерживать от грехов не только окружающих, но и самого себя. И если он не выполняет любое из этих предписаний, то не освобождается от обязанности выполнять второе. Выполняя оба предписания, человек достигает совершенства. Пренебрегая обоими предписаниями, он оказывается в полном убытке. Но если он выполняет одно предписание, но не выполняет другое, то он не достигает совершенства, но и не опускается на самое дно, а занимает промежуточное положение. Мудрость ниспослания подобных откровений в том, что сердца подсознательно отказываются повиноваться тем, чьи дела расходятся с их словами, и люди гораздо лучше берут пример с поступков проповедника, нежели с его голословных проповедей.