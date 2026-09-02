Al-Baqarah 2:37 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
পাতা ৬ · জুজ ১
فَتَلَقّٰۤی
اٰدَمُ
مِنْ
رَّبِّهٖ
كَلِمٰتٍ
فَتَابَ
عَلَیْهِ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
তারপর আদাম (আ.) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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