فَلَمَّا
نَسُوْا
مَا
ذُكِّرُوْا
بِهٖ
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
اَبْوَابَ
كُلِّ
شَیْءٍ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
فَرِحُوْا
بِمَاۤ
اُوْتُوْۤا
اَخَذْنٰهُمْ
بَغْتَةً
فَاِذَا
هُمْ
مُّبْلِسُوْنَ
۟
Когда они позабыли наставления, которыми их увещевали, Мы распахнули перед ними врата мирских благ и удовольствий, сделавших их беспечными к истине. Но стоило им возрадоваться дарованным благам, как Мы подвергли их наказанию, которое застало их врасплох и лишило надежды на счастливый исход. Поистине, это - самое мучительное наказание. Оно застает грешника врасплох, когда тот беспечно забавляется и чувствует себя в полной безопасности. Так происходит для того, чтобы его страдания были более мучительными, а его несчастье - более великим.