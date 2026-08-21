Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zumar 39:24
Az-Zumar
24
39:24
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
أَفَمَن
يَتَّقِي
بِوَجۡهِهِۦ
سُوٓءَ
ٱلۡعَذَابِ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
وَقِيلَ
لِلظَّٰلِمِينَ
ذُوقُواْ
مَا
كُنتُمۡ
تَكۡسِبُونَ
٢٤
Are those who will only have their ˹bare˺ faces to shield themselves from the awful torment on Judgment Day ˹better than those in Paradise˺? It will ˹then˺ be said to the wrongdoers: “Reap what you sowed!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверовать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедливо обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобретали!» Это - слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.