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التفسير: ص ٥٢:٣٨
ص
٥٢
٥٢:٣٨
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢)
] وه حۆریشیان ههیه كه چاویان كورت كردۆتهوه لهسهر مێردهكانیان جگه لهوان تهماشای كهسی تر ناكهن (أَتْرَابٌ) واته: هاوتهمهنن لهگهڵ مێردهكانیان.