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التفسير: الزمر ٢٨:٣٩
الزمر
٢٨
٢٨:٣٩
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
عَرَبِيًّا
غَيۡرَ
ذِي
عِوَجٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٢٨
ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفًا وتحذيرًا؛ ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربيًا واضح الألفاظ سهل المعاني، لا لَبْس فيه ولا انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
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تفسير السعدي
Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл - доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: «Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем неправды, и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжких мучений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния» (18:1–2). Затем Всевышний Аллах отметил, что Он ниспослал правдивый арабский Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это Он сделал для того, чтобы люди устрашились Всевышнего Господа.