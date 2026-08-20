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التفسير: الزمر ٢٤:٣٩
الزمر
٢٤
٢٤:٣٩
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
أَفَمَن
يَتَّقِي
بِوَجۡهِهِۦ
سُوٓءَ
ٱلۡعَذَابِ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
وَقِيلَ
لِلظَّٰلِمِينَ
ذُوقُواْ
مَا
كُنتُمۡ
تَكۡسِبُونَ
٢٤
أفمن يُلْقى في النار مغلولا -فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه؛ لكفره وضلاله- خير أم من ينعم في الجنة؛ لأن الله هداه؟
وقيل يومئذ للظالمين:
ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصي الله.
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تفسير السعدي
Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверовать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедливо обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобретали!» Это - слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.