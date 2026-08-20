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التفسير: الزمر ١٢:٣٩
الزمر
١٢
١٢:٣٩
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
لِأَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
١٢
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تفسير السعدي
Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечества, и это обязывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и поступал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и так должен поступать каждый, кто считает себя одним из его последователей. Мусульманин обязан выполнять предписания своей религии душой и телом и совершать добрые дела исключительно ради своего Господа.