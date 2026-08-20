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التفسير: الزمر ١٠:٣٩
الزمر
١٠
١٠:٣٩
قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ١٠
قُلۡ
يَٰعِبَادِ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
ٱتَّقُواْ
رَبَّكُمۡۚ
لِلَّذِينَ
أَحۡسَنُواْ
فِي
هَٰذِهِ
ٱلدُّنۡيَا
حَسَنَةٞۗ
وَأَرۡضُ
ٱللَّهِ
وَٰسِعَةٌۗ
إِنَّمَا
يُوَفَّى
ٱلصَّٰبِرُونَ
أَجۡرَهُم
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
١٠
قل -أيها النبي-
لعبادي المؤمنين بالله ورسوله:
اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدينا بعبادة ربهم وطاعته حسنة في الآخرة، وهي الجنة، وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة، فهاجِروا فيها إلى حيث تعبدون ربكم، وتتمكنون من إقامة دينكم. إنما يُعطَى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حدّ ولا عدّ ولا مقدار، وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوابهم.
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تفسير السعدي
О Мухаммад! Обратись теперь к самым лучшим из Моих рабов - правоверным мусульманам - и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им страшиться Всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их страшиться Аллаха. Это - господство и добродетель Всевышнего. Именно Его многочисленные благодеяния обязывают правоверных, а также всех остальных людей, страшиться своего Господа. А величайшим из этих благодеяний является правая вера, которую Аллах помещает в сердцах своих избранных рабов. О правоверные, страшитесь Аллаха! Этот призыв похож на распространенные обращения: «О щедрый человек, подай милостыню! О храбрый воин, сражайся!» Затем Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает верующих на земле. Он одаряет своих праведных рабов щедрым уделом, дарует им покой и умиротворение и раскрывает их сердца для всего самого лучшего. Всевышний также сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью» (16:97). У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему слова Всевышнего о том, что праведникам, которые вершили в этом мире добро, уготовано славное вознаграждение, носят общий характер, тогда как хорошо известно, что существуют страны, в которых мусульмане подвергаются гонениям и преследованиям. Для того чтобы ответить на этот вопрос, Всевышний Аллах сказал: «О мусульмане! Земля Аллаха обширна, и если вам мешают поклоняться Аллаху надлежащим образом в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, дабы вы могли поклоняться вашему Господу и выполнять предписания вашей религии». Тем самым Господь ниспослал мусульманам великую благую весть о счастливой жизни не только в Последней жизни, но и на земле. Именно поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Часть моих последователей всегда будет придерживаться истины и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда те, которые будут отказывать им в помощи или противиться им. Это будет продолжаться вплоть до наступления Судного дня». Этот хадис имеет много общего с обсуждаемым нами аятом. Земля велика и обширна, и если мусульмане не имеют возможности поклоняться Господу в одном уголке земли, то они могут переселиться в другой. Это предписание религии имеет силу в любой стране и в любую эпоху. Угнетенный мусульманин всегда имеет возможность переселиться к своим братьям, которые готовы принять его и помочь ему исповедовать истинную веру. Воистину, терпеливые праведники получат воздаяние полностью без всякого счета. Речь идет о правоверных, которые терпеливо переносят порой тяжелое и болезненное предопределение Аллаха, терпеливо избегают грехов и терпеливо выполняют повеления своего Господа. Именно им обещано неисчислимое вознаграждение, у которого не будет конца краю, и все это свидетельствует о том, какую пользу приносит терпение человеку и какое важное место оно занимает перед Аллахом.