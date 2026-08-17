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التفسير: النمل ٨٣:٢٧
النمل
٨٣
٨٣:٢٧
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُ
مِن
كُلِّ
أُمَّةٖ
فَوۡجٗا
مِّمَّن
يُكَذِّبُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُمۡ
يُوزَعُونَ
٨٣
ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة، ممن يكذب بأدلتنا وحججنا، يُحْبَس أولهم على آخرهم; ليجتمعوا كلهم، ثم يساقون إلى الحساب.
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تفسير السعدي
Всевышний поведал о том, что произойдет с неверующими на ристалище Судного дня. Когда люди будут собраны вместе, из каждого народа будет отобрана толпа тех, кто отвергал знамения Аллаха. Суровые ангелы будут толкать грешников, так что стоящий самым последним будет налетать на стоящего первым. Тем самым неверным дадут понять, что они будут вместе отвечать за свои преступления, терпеть оскорбления и выслушивать порицания.