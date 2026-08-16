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التفسير: النمل ٦٤:٢٧
النمل
٦٤
٦٤:٢٧
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
يَبۡدَؤُاْ
ٱلۡخَلۡقَ
ثُمَّ
يُعِيدُهُۥ
وَمَن
يَرۡزُقُكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قُلۡ
هَاتُواْ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٦٤
واسألهم من الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده، ومَن الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات الزرع وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟
قل:
هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن لله تعالى شريكًا في ملكه وعبادته.
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تفسير السعدي
Кто создает творения изначально для того, чтобы воссоздать их в День воскресения? Кто обеспечивает вас пропитанием с неба и земли, то есть ниспосылает вам дождь и взращивает растения? Разве есть наряду с Аллахом иное божество, которое способно вершить подобные дела? Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Если же вы не приведете убедительных доказательств, то ваши утверждения о том, что идолы заслуживают поклонения, окажутся бессмысленными и безосновательными. О многобожники, у вас нет и не может быть доказательств. Признайте свое заблуждение и задумайтесь над убедительными и неопровержимыми доказательствами того, что Аллах - Единственный Властелин Вселенной. Он один управляет творениями и заслуживает их поклонения.