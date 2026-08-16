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التفسير: النمل ٦٢:٢٧
النمل
٦٢
٦٢:٢٧
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
يُجِيبُ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
إِذَا
دَعَاهُ
وَيَكۡشِفُ
ٱلسُّوٓءَ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
خُلَفَآءَ
ٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قَلِيلٗا
مَّا
تَذَكَّرُونَ
٦٢
أعبادة ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه، ويكشف السوء النازل به، ويجعلكم خلفاء لمن سبقكم في الأرض؟ أمعبود مع الله ينعم عليكم هذه النعم؟ قليلا ما تذكرون وتعتبرون، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
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تفسير السعدي
Кто способен удовлетворить мольбу нуждающегося, который опечален заботами? Кто может облегчить человеку решение сложных задач, избавить его от несчастий и отвести от него зло? Вне всякого сомнения, на это способен только Всевышний Аллах. Кто делает вас на земле наследниками? Кто помогает вам пользоваться земными благами, одаряет вас пропитанием и щедротами, передает вам по наследству достояние ваших предков, после чего передает ваше достояние в пользование вашим потомкам? Разве все это совершает некое божество, которому многобожники поклоняются наряду с Аллахом? О нет! Делами Вселенной правит только Всевышний Аллах, и многобожники прекрасно знают об этом. Когда их постигает несчастье, они искренне обращаются за помощью к одному Аллаху, потому что твердо убеждены в том, что только Аллах способен предотвратить или отвратить беды и несчастья. Как же мало вы размышляете над происходящими вокруг вас событиями и явлениями!! Если бы вы чаще призадумывались над ними, то познали бы истинную суть происходящего и встали бы на прямой путь. Однако вы пренебрегаете знамениями своего Господа и отворачиваетесь от них, и поэтому вы не способны найти верное руководство и последовать прямым путем.