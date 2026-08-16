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التفسير: النمل ٦٠:٢٧
النمل
٦٠
٦٠:٢٧
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَأَنزَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَنۢبَتۡنَا
بِهِۦ
حَدَآئِقَ
ذَاتَ
بَهۡجَةٖ
مَّا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُنۢبِتُواْ
شَجَرَهَآۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
هُمۡ
قَوۡمٞ
يَعۡدِلُونَ
٦٠
واسألهم مَن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبت به حدائق ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هي الحق، وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبود مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون عن طريق الحق والإيمان، فيسوون بالله غيره في العبادة والتعظيم.
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Rebar Kurdish Tafsir
{پهروهردگارێتى خواى گهوره } [
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
] ئایا بۆ خوایهك ناپهرستن به تاك و تهنها كه ئاسمانهكان و زهوی دروست كردووه ئهوهنده بهتوانایه [
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] وه له ئاسمانیشهوه بارانی بۆ دابهزاندوون [
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
] وه بههۆی ئهو بارانهوه جۆرهها باخ و باخاتى زۆر جوانمان بۆ ڕواندوون كه ههر كهسێك سهیری بكات سهرسام ئهبێ له جوانیدا [
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا
] كه ئهگهر خوای گهوره نهیڕواندایه ئێوه بۆتان نهبوو نهتانئهتوانی بهبێ ویستی خوای گهوره بیڕوێنن چونكه ئێوه بێ دهسهڵاتن [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم ههموو شتانه ئهكات خوایهكی تر ههیه شایهنی پهرستن بێ كه ئێوه بیپهرستن و بیكهنه شهریك بۆ خوا؟، بێگومان نهخێر [
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠)
] بهڵكو ئهمانه كهسانێكن له حهق لائهدهن بۆ باتڵ، یاخود ئهو خوا پوچهڵانه یهكسان ئهكهن به خوای گهوره.