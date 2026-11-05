Самым достойным является положение того раба, который участвует в джихаде, усердно выполняет другие повеления Аллаха и призывает других поступать так же. Однако многие рабы не выполняют одно из этих предписаний или оба, и поэтому Аллах приказал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, самому сражаться на Его пути. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не был властен над остальными людьми и не нес ответственности за их поступки. Всевышний приказал ему призывать правоверных бороться на Его пути. Ему было велено вдохновлять правоверных, поднимать их боевой дух, рассказывать им о слабости и малодушии врага, о вознаграждении, которое уготовано для борцов на пути Аллаха, и о наказании, которое ожидает тех, кто предпочел отсидеться дома. Этими и другими способами ему было велено побуждать людей к сражениям во имя Аллаха. Быть может, если мусульмане будут сражаться на Его пути и побуждать друг друга к этому, Он лишит неверующих их мощи. Аллах обладает безграничным могуществом и может сурово покарать тех, кто грешит и причиняет страдания другим. Пожелай Всевышний Аллах, Он уничтожил бы неверующих благодаря Своему могуществу и не оставил бы от них даже следа. Однако божественная мудрость требовала того, чтобы одни рабы были искушением для других, дабы полыхало пламя священной войны, дабы люди могли уверовать по собственной воле и извлечь из этого выгоду, ибо если они будут вынуждены уверовать вопреки своей воле, то это не принесет им пользы.